Спортивные семьи

Никогда не забуду. В 1993 году один из наших премьеров заявил, что промышленность Латвии не нужна — это будет страна туризма, банков и услуг. Мы тогда решительно отказывались от всего старого. Крупным западным компаниям наша конкуренция была ни к чему, и вот в 1995 году подоспела рекомендация Всемирного банка: мол, детям и так учиться тяжело, зачем им обязательная математика, физика и химия — сделали

их необязательными. Я считаю, это решение

было настоящим преступлением.

Глава Ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш

Delfi