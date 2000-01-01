Трагедии в Аудрини -75

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Цитата

Последних полгода у меня есть серьезные опасения, что в какой-то момент все оборвется, и надо будет уезжать, потому что попросту больше не смогу созерцать тот идиотизм, который происходит каждый день и не меняется. Не понимаю, каким образом все это функционирует. Совесть и ответственность в этих сферах не существуют. Иногда кажется, что Латвией правит мафия, которая присвоила себе государственный образ, флаг, гимн и шлем. Факты свидетельствуют, что латышская нация мистическим образом уничтожена. За годы независимости из Латвии уехало в четыре или пять раз больше людей, чем были сосланы (в Сибирь). А теперь посмотрим, сколько сельских школ стоят закрытыми с выбитыми окнами. Это первое, что ликвидировали, чтобы выгнать людей…
Композитор Янис Лусенс
Делфи

 

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