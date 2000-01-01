Утеплённые скамейки

Очень больно, когда оскорбляют места упокоения. И на других кладбищах были случаи, когда металлические кресты закручены и перекошены. Это же вандалы идут туда целенаправленно, сделать именно определенное действие. Зачем тревожить покой усопших? У евреев говорят: «Они (усопшие) — просители перед Богом за нас всех». Кладбище — это лицо нации. Если оно ухожено, значит, есть в обществе нормальные люди, и они несут моральную ответственность.

Председатель Еврейской общины Резекне Лев Сухобоков

Доктор не латыш, но очень добрый и внимательный.

Из кинофильма «Дедушка, который опаснее компьютера»