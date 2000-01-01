Вандалы в парке

У нас пенсионная система под вопросом, о каком базовом доходе идет речь! Давайте честно сегодня скажем людям, что пенсий у них не будет. Сейчас мы платим налоги, и сегодняшние пенсионеры еще что-то имеют в виде пенсий. В принципе это наша цена за свободу. Наши родители родились и прожили большую часть своей жизни в другой стране. Честно говоря, прожили они эту жизнь «в заднице». Хотели хоть на пенсии отдохнуть, но все накрылось медным тазом. Мы сейчас платим нашим родителям за свободу и баррикады. Но нам самим придется работать до смерти.
Потому что против статистики нет никаких других аргументов — тех, кто выйдет на рынок труда через 15-20 лет, будет настолько меньше, что они просто не смогут обеспечить нашу старость. И надеяться на то, что мы запустим сюда дикарей и они оплатят нашу старость — эта теория рассчитана на идиотов.
Инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис
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Цитата
У нас пенсионная система под вопросом, о каком базовом доходе идет речь! Давайте честно сегодня скажем людям, что пенсий у них не будет. Сейчас мы платим налоги, и сегодняшние пенсионеры еще что-то имеют в виде пенсий. В принципе это наша цена за свободу. Наши родители родились и прожили большую часть своей жизни в другой стране. Честно говоря, прожили они эту жизнь «в заднице». Хотели хоть на пенсии отдохнуть, но все накрылось медным тазом. Мы сейчас платим нашим родителям за свободу и баррикады. Но нам самим придется работать до смерти.
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