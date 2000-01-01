Юбилей у Zeimuļs - 5 лет

С 1 сентября меняется порядок выплаты средств на содержание — теперь алименты смогут получать лица вплоть до 21 года, если они продолжают получать среднее, профессиональное или специальное образование.

Директор Гарантийного фонда содержания Эдгар Лицитис

LTV

Сегодня уважаемые полезные члены правительства ЛР в очередной раз бьются над вопросом, как бы нам обустроить здравоохранение. После бестолковых попыток исцелить всех страждущих за госсчет перешли к новой идее: спасение заболевающих — дело рук самих заболевающих. Платите в казну и лечитесь на здоровье. Нет денег — нет горчичников, койко–мест и кресел–каталок. Есть место на кладбище.

Эх, найти бы ученых, которые смогли бы доказать паразитическую природу госуправления и придумали таблетку для системы здравоохранения. Чтобы съели ее чиновники минздрава и заработало бы у нас все как надо. Чтоб в латвийских больницах ждали не тех, кто платежеспособен, а тех, кто болен. Для такого открытия и Нобелевской премии не жалко.

Андрей ШВЕДОВ, главный редактор газеты «СЕГОДНЯ»